Овечкин забросил 749-ю шайбу в НХЛ. Видео
22:25
Нападающий «Вашингтон» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Он открыл счет в матче во втором периоде.
Овечкин забил с передачи партнера по команде Дмитрия Орлова.
Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 749-й в лиге. Он занимает четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю.
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