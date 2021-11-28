Овечкин забросил 749-ю шайбу в НХЛ. Видео

Нападающий «Вашингтон» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Он открыл счет в матче во втором периоде.

Овечкин забил с передачи партнера по команде Дмитрия Орлова.

Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 749-й в лиге. Он занимает четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю.