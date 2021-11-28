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Овечкин забросил 749-ю шайбу в НХЛ. Видео

22:25
Александр Овечкин. Фото Getty Images
Александр Овечкин. Фото Getty Images
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Нападающий «Вашингтон» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Он открыл счет в матче во втором периоде.

Овечкин забил с передачи партнера по команде Дмитрия Орлова.

Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 749-й в лиге. Он занимает четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю.

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Иван Шитик все материалы автора
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