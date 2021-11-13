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Овечкин забросил 742-ю шайбу в карьере и вышел на единоличное четвертое место в истории НХЛ

03:26
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«Вашингтон» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ проитв «Коламбуса». В середине первого периода голом с передачи Евгения Кузнецова отметился российский нападающий Александр Овечкин.

Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 12-й в этом сезоне и 741-й в лиге за всю карьеру. Он вышел на единоличное четвертое место в истории НХЛ по количеству голов.

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Евгений Козинов все материалы автора
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