Овечкин забросил 742-ю шайбу в карьере и вышел на единоличное четвертое место в истории НХЛ

«Вашингтон» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ проитв «Коламбуса». В середине первого периода голом с передачи Евгения Кузнецова отметился российский нападающий Александр Овечкин.

Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 12-й в этом сезоне и 741-й в лиге за всю карьеру. Он вышел на единоличное четвертое место в истории НХЛ по количеству голов.