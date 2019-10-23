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Овечкин забросил 7-ю шайбу в сезоне. Видео

05:34
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ. В конце второго периода он вывел «Кэпиталз» вперед — 3:2. Для россиянина это седьмой гол в сезоне.

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