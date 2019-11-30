Овечкин забросил 675-ю шайбу в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй» (4:3 ОТ). Для россиянина это 675-я шайба в лиге.

Овечкин стал 12-м хоккеистом, забросившим 675 шайб в НХЛ. Он занимает 12-е место в лиге по этому показателю за всю историю. На 11-м месте Теему Селянне — 684 шайбы.

Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник Дмитрий Орлов с передачи соотечественника Евгения Кузнецова.

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