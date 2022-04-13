Овечкин забросил 46-ю шайбу в сезоне

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«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

На 7-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. Также в голевой атаке поучаствовал россиянин Евгений Кузнецов.

Овечкин забросил 46-ю шайбу в сезоне, а Кузнецов сделал 48-ю голевую передачу.