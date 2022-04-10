Овечкин забросил 45-ю шайбу в сезоне в матче НХЛ с «Бостоном»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в самом конце матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». Он поставил точку в матче, поразив пустые ворота — 4:2.

Для Овечкина этот гол стал 45-м в нынешнем сезоне.

Также активе 36-летнего российского хоккеиста на данный момент 38 передач в 70 матчах. Форвард «Кэпиталз» забросил 775-ю шайбу в своей карьере в НХЛ.

Овечкин располагается на третьем месте в списке лучших снайперов в истории лиги. На первой строчке — Уэйн Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).