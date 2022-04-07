Овечкин в ворота Василевского забросил свою 43-ю шайбу в сезоне

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». На 16-й минуте первого периода счет стал 3:1.

Голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для 36-летнего россиянина это 43-я заброшенная шайба в сезоне.

Ворота «Лайтнинг» в этой встрече защищает российский голкипер Андрей Василевский.