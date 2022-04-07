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Сегодня, 03:32

Овечкин в ворота Василевского забросил свою 43-ю шайбу в сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». На 16-й минуте первого периода счет стал 3:1.

Голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для 36-летнего россиянина это 43-я заброшенная шайба в сезоне.

Ворота «Лайтнинг» в этой встрече защищает российский голкипер Андрей Василевский.

Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 45 25 98
2 Рейнджерс 71 45 26 96
3 Питтсбург 71 41 30 92
4 Вашингтон 69 37 32 84
5 Айлендерс 69 32 37 73
6 Коламбус 71 33 38 72
7 Филадельфия 70 22 48 55
8 Нью-Джерси 70 24 46 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 70 49 21 104
2 Торонто 70 45 25 96
3 Тампа-Бэй 69 43 26 93
4 Бостон 70 44 26 93
5 Детройт 70 27 43 63
6 Баффало 71 26 45 63
7 Оттава 69 26 43 58
8 Монреаль 70 19 51 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 50 20 106
2 Миннесота 69 43 26 91
3 Сент-Луис 69 39 30 88
4 Нэшвилл 69 40 29 84
5 Даллас 69 40 29 83
6 Виннипег 70 33 37 76
7 Чикаго 70 24 46 59
8 Аризона 70 22 48 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 69 41 28 91
2 Эдмонтон 71 41 30 87
3 Лос-Анджелес 72 38 34 86
4 Вегас 71 39 32 82
5 Ванкувер 70 32 38 74
6 Анахайм 71 28 43 68
7 Сан-Хосе 69 29 40 67
8 Сиэтл 69 22 47 50
Результаты / календарь
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10.04
11.04
12.04
7.04 02:30
Вашингтон – Тампа-Бэй
 - : -
7.04 02:30
Виннипег – Детройт
 - : -
7.04 03:00
Сент-Луис – Сиэтл
 - : -
7.04 05:00
Анахайм – Калгари
 - : -
7.04 05:00
Вегас – Ванкувер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 106
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 70 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 65 54
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 71 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 48 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 46 2.14
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 55 2.16
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