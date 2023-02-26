Овечкин забросил 40-ю шайбу в ворота «Баффало» в карьере

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Для 37-летнего россиянина этот гол стал 40-м в ворота «Клинков» в карьере (в 61 игре).

По данным пресс-службы НХЛ, «Баффало» — девятая команда, которой Овечкин забросил 40 шайб за карьеру.

По этому показателю Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ: он опередил Марселя Дионна (8 команд) и теперь уступает только Филу Эспозито (10 команд).