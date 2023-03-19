Овечкин забросил 38-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

37-летний россиянин реализовал большинство во втором периоде и сократил отставание «Столичных» — 1:2.

Это 38-я шайба Овечкина в сезоне и 818-я в карьере.

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