Овечкин забросил 37-ю шайбу в сезоне

«Вашингтон» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». На 16-й минуте третьего периода счет стал 3:2 в пользу «Кэпиталз».

Заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал 37-м в текущем сезоне.

36-летний россиянин идет на пятом месте в списке снайперов нынешнего регулярного чемпионата НХЛ, отставая на одну шайбу от Кайла Коннора из «Виннипега». Лидирует Остон Мэттьюс с 45 голами.