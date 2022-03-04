Овечкин забросил 33-ю шайбу в сезоне

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Счет стал — 3:0.

Голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 33-й в текущем сезоне.

Теперь на счету Овечкина 763 гола в 1251 матче НХЛ за карьеру. Он идет на 4-м месте в истории лиги.