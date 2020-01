Овечкин забросил 27-ю шайбу в сезоне. Видео

«Вашингтон» принимает «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0, конец первого периода). На 12-й минуте счет открыл капитан хозяев Александр Овечкин. Он забросил 27-ю шайбу в сезоне. Больше него забили только форвард «Бостона» Давид Пастрняк (35) и нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс (31).

There's No. 685! With a goal in the first period against the Hurricanes, Alex Ovechkin has passed Hall of Famer Teemu Selanne for sole possession of 11th all time in career goals. pic.twitter.com/wDz4aCCA14