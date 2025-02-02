Овечкин забросил 24-ю шайбу за сезон НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поразил ворота «Виннипега» на 13-й минуте 3-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ и сделал счет 4:4.

Этот гол стал 24-м для 39-летнего хоккеиста за 36 матчей в нынешнем сезоне.

Овечкину осталось забросить 18 шайб, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки и 19 — чтобы превзойти его.