Овечкин забросил 15-ю шайбу в сезоне. Видео

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Анахайм» (2:0, середина второго периода). На 27-й минуте с передачи Евгения Кузнецова большинство реализовал капитан хозяев Александр Овечкин. Он забросил 15-ю шайбу в сезоне.

Ovechkin scores a power play goal.. who could have seen that coming? pic.twitter.com/PesZ8oruyT