НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин забросил 15-ю шайбу в сезоне. Видео

04:17
Теги:

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Анахайм» (2:0, середина второго периода). На 27-й минуте с передачи Евгения Кузнецова большинство реализовал капитан хозяев Александр Овечкин. Он забросил 15-ю шайбу в сезоне.

В 23 матчах текущего сезона на его счету 25 (15+10) очков. Овечкин седьмой раз реализовал большинство.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир