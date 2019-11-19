Овечкин забросил 15-ю шайбу в сезоне. Видео
04:17
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Анахайм» (2:0, середина второго периода). На 27-й минуте с передачи Евгения Кузнецова большинство реализовал капитан хозяев Александр Овечкин. Он забросил 15-ю шайбу в сезоне.
Ovechkin scores a power play goal.. who could have seen that coming? pic.twitter.com/PesZ8oruyT— Shayna (@hayyyshayyy) November 19, 2019
В 23 матчах текущего сезона на его счету 25 (15+10) очков. Овечкин седьмой раз реализовал большинство.
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