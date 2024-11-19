Овечкин забросил 14-ю шайбу за сезон в матче с «Ютой»

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поразил ворота «Юты» на 12-й минуте 1-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ и сделал счет 3:1 в пользу столичной команды.

Для 39-летнего россиянина этот гол стал 14-м в сезоне. На данный момент на счету Овечкина 24 (14+10) очка в 18 встречах.