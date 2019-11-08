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Овечкин забросил 12-ю шайбу в сезоне. Видео

04:13
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«Вашингтон» забросил «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ. В середине второго периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Это его 12-я заброшенная шайба в этом сезоне.

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