Овечкин забросил 12-ю шайбу в сезоне. Видео

«Вашингтон» забросил «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ. В середине второго периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Это его 12-я заброшенная шайба в этом сезоне.

Wide open @ovi8...you know what happens next ? pic.twitter.com/otJEjn5Tfv — Washington Capitals (@Capitals) November 8, 2019

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