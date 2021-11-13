Овечкин забрал на память шайбу с матча против «Коламбуса»
06:24
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3).
36-летний российский нападающий забросил первую шайбу команды в матче. Эта шайба стала для него 12-й в этом сезоне и 742-й в лиге за всю карьеру. Он вышел на единоличное четвертое место в истории НХЛ по количеству голов.
После матча «Вашингтон» выложил фотографию Овечкина с шайбой.
7??4??2?? pic.twitter.com/0L6VKC7srA— Washington Capitals (@Capitals) November 13, 2021
Читайте также
Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю