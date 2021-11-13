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Овечкин забрал на память шайбу с матча против «Коламбуса»

06:24
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3).

36-летний российский нападающий забросил первую шайбу команды в матче. Эта шайба стала для него 12-й в этом сезоне и 742-й в лиге за всю карьеру. Он вышел на единоличное четвертое место в истории НХЛ по количеству голов.

После матча «Вашингтон» выложил фотографию Овечкина с шайбой.

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Сергей Разин все материалы автора
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