«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

За 0,1 секунды до финальной сирены российский нападающий Александр Овечкин забил в пустые ворота и сделал счет 6:3. Для него этот гол стал 878-м за карьеру в регулярных чемпионатах. Он сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 16 шайб.

Всего в этом сезоне 39-летний россиянин набрал 39 (25+14) очков в 37 матчах.