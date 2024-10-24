Овечкин забил в пустые ворота в матче с «Филадельфией»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». На 19-й минуте третьего периода он сделал счет 6:3 в пользу «Кэпиталз».

Для 39-летнего россиянина это вторая шайба в этом сезоне и 855-я в карьере в североамериканской лиге.

По количеству голов он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.