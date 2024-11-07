Овечкин забил гол в пяти матчах подряд в 15-й раз в НХЛ — он уступает лишь Лемье и Гретцки
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:2) и продлил результативную серию.
Форвард забросил минимум одну шайбу в пяти матчах подряд в 15-й раз в карьере. По этому показателю Овечкин уступает лишь Марио Лемье (17) и Уэйну Гретцки (16).
Форвард забросил победную шайбу в ворота «Нэшвилла», которая стала для него 130-й в карьере. Овечкин находится на второй строчке по этому показателю в истории НХЛ. Лидирует — Яромир Ягр (135 победных шайб).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|11
|9
|2
|18
|2
|Вашингтон
|12
|9
|3
|18
|3
|Нью-Джерси
|15
|8
|7
|18
|4
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|5
|Коламбус
|12
|5
|7
|12
|6
|Айлендерс
|13
|5
|8
|12
|7
|Питтсбург
|14
|5
|9
|12
|8
|Филадельфия
|13
|4
|9
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|13
|9
|4
|19
|2
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|3
|Тампа-Бэй
|13
|7
|6
|14
|4
|Детройт
|12
|6
|6
|13
|5
|Бостон
|14
|6
|8
|13
|6
|Оттава
|12
|6
|6
|12
|7
|Баффало
|13
|5
|8
|11
|8
|Монреаль
|13
|4
|9
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|13
|12
|1
|24
|2
|Миннесота
|12
|8
|4
|18
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|14
|5
|Юта
|13
|5
|8
|13
|6
|Колорадо
|13
|6
|7
|12
|7
|Чикаго
|14
|5
|9
|11
|8
|Нэшвилл
|13
|4
|9
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|9
|4
|19
|2
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|3
|Ванкувер
|11
|6
|5
|15
|4
|Калгари
|13
|7
|6
|15
|5
|Эдмонтон
|14
|6
|8
|13
|6
|Сиэтл
|14
|5
|9
|11
|7
|Анахайм
|12
|4
|8
|10
|8
|Сан-Хосе
|14
|4
|10
|10
Результаты / календарь
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
|7.11
|03:00
|
Вашингтон – Нэшвилл
|3 : 2
|7.11
|04:00
|
Чикаго – Детройт
|1 : 4
|7.11
|04:30
|
Эдмонтон – Вегас
|2 : 4
Новости