Овечкин забил 889-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру

«Вашингтон» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

На 16-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для него это 36-й гол в сезоне. Всего в этой регулярке у него 60 (36+24) очков в 55 играх.

Теперь у российского форварда 889 заброшенных шайб за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летний россиянин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) до 5 шайб.