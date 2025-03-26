Хоккей
26 марта, 05:28

Овечкин забил 889-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

На 16-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для него это 36-й гол в сезоне. Всего в этой регулярке у него 60 (36+24) очков в 55 играх.

Теперь у российского форварда 889 заброшенных шайб за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летний россиянин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) до 5 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
  • Friendship07

    Открываю утром интерент, очередная шайба от Саши! Да, знаете ли, приятно за этим наблюдать, ха-ха! Порадовал опять всю страну, это весело, знаете ли. ха-ха! ))

    26.03.2025

  • Friendship07

    Поздравляю! Желаю, чтоб когда-нибудь и Том Харди тебя порадовал Оскаром!

    26.03.2025

  • spartsmen

    всё идёт по плану!

    26.03.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Овечкин потрясающ! Какую игру выдал! А ведь ему уже "под сорок". Респектище Мастеру!

    26.03.2025

  • Victor S

    Где Остров с комментарием о слабых вратарях с русскими корнями призванными из АХЛ или запаса? Ждём.

    26.03.2025

  • Spasskiy

    Поздравление мое от всей души!

    26.03.2025

  • Bossonn

    Поздравляю) тоже скоро 15

    26.03.2025

  • Rastan

    Великолепная игра Александра, увенчалась очередным голом!

    26.03.2025

  • Прораб.

    Шесть дней назад я забыл отметить своё пятнадцатилетнее пребывание здесь.)))

    26.03.2025

  • nikola mozaev

    5 голов до рекорда! Много это или мало?! Должен до конца этого сезона Овечкин закрыть это отставание. А дальше - новые вершины!

    26.03.2025

  • _Металлург_

    Островок как всегда дождется когда все уйдут из комментариев и напишет "Я же говорил,..."

    26.03.2025

  • Apei

    какой раз сравнивает счет? уверен, г уже позади

    26.03.2025

  • Orengrad

    Дурачок корреспондент наконец то открыл учебник математики для начальной школы, и обнаружил что, оказывается, забив ещё 5 шайб Ови всего лишь повторит рекорд, но не превзойдёт))) Молодец. Но все равно дурачок)) Интернет помнит всё))

    26.03.2025

  • Скиталец

    889. Следующая цель 890))) от матча к матчу, гол за голом. Верю, жду, что в этом сезоне!

    26.03.2025

  • Sergei

    Молодец Александр, 11 матчей ещё сыграть и забить 6 голов, думаю это произойдёт в этом сезоне, удачи Саша в дальнейших играх, ждём.

    26.03.2025

  • igor1972

    Красавец! Пашет и решает как в лучшие годы. Даёшь рекорд в этом сезоне!!!

    26.03.2025

  • Оскара Тому Харди

    Друзья..Сегодня ровно 4 года,как я на этом сайте...Это было(и есть) интересно...Всем спасибо, кто поддерживает мои комментарии,не ожидал от себя,что мне будет приятно видеть плюсики под моими сообщениями))).Отдельное спасибо Острову,Марио Лемье, Спринту и иже с ними..Без вас было бы не так смешно жить...И,конечно,респект Сергею Кругу за его титанический труд в кодификации достижений Александра Овечкина..С годовщиной меня)))))(Никита и Александр меня сегодня от души поздравили)..

    26.03.2025

  • сергей пантелеев

    Похоже, набрал прекрасную форму. А кистевой - убойный.

    26.03.2025

  • ООО "Интершина" (Новосибирск)

    Глядеть в потертый блокнот со статистикой и пересматривать вечерами голы в пустые.

    26.03.2025

  • Оскара Тому Харди

    Зато из офиса. так что есть шанс у Зайки..

    26.03.2025

  • victorio

    лучшему воротчику лиги вколотил, мог и в овере отличиться... неплохая игра получилась, боевая

    26.03.2025

  • Venitu

    Уэйн уже в Миннесоте?

    26.03.2025

  • Дед Егор

    Ну заяц!!!! Погоди!!! па па па па па парррарам!!!!!

    26.03.2025

  • ONIKAN2013

    Да что же такое-то? И не в пустые ворота, и не в большинстве, да ещё и американскому вратарю...Как теперь островитянам жить?

    26.03.2025

  • Venitu

    И кто теперь скажет, что Хеллебайк не русский?

    26.03.2025

  • невропатолог176

    Саня с голом. Пробил таки Байка ту Хелл). В 39 лет. Вот на кого надо учится, равнять профессионализму.

    26.03.2025

  • Venitu

    Хеллебайк косит под ахловца

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Пожалуй, сильнейшему вратарю Лиги здесь и сейчас!

    26.03.2025

  • Прораб.

    Это одна из самых ярких игр Саши. Отыгрывал в обороне, разгонял атаки. В третьем периоде до заброшенной шайбы провёл на льду больше всех времени. Пытался что-нибудь сотворить на пятачке, но потом всё-так ушёл в "офис", где его нашёл Протас. И забил Саня не какому-нибудь третьему, четвёртому вратарю, а лучшему на сегодняшний день голкиперу Лиги. Видимо, профсоюз всё-таки уломал канадцев, включая Хеллибека, пропустить от Саши. Видимо, так будет утверждать заяц. Поражение в овертайме не страшно. Первую строчку и игру в запасе Вашики сохранили.

    26.03.2025

  • baruv

    Автоматом с закрытыми глазами!

    26.03.2025

    «Вашингтон» в овертайме проиграл «Виннипегу», Овечкин забил один гол
