Овечкин забил 881-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

«Вашингтон» забросил четвертую шайбу в ворота «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Гол на счету нападающего Александра Овечкина, который реализовал большинство в концовке второго периода. Это его 28-й гол в сезоне. Всего у него 45 (28+17) очков в 41 игре.

39-летний россиянин забил 881-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги. До рекорда канадца Уэйна Гретцки (894 гола) осталось 13 голов.