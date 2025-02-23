Овечкин забил 880-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

«Вашингтон» забросил третью шайбу в ворота «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Гол на счету нападающего Александра Овечкина, который отметился на девятой минуте второго периода. Это его 27-й гол в сезоне. Всего у него 44 (27+17) очка в 41 игре.

39-летний россиянин забил 880-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги. До рекорда канадца Уэйна Гретцки (894 гола) осталось 14 голов.