Овечкин забил 879-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

«Вашингтон» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

На 20-й минуте первого периода шайбу забросил российский форвард Александр Овечкин и сделал счет 1:1. Это его 26-й гол в сезоне. Всего у него 40 (26+14) очков в 38 играх.

39-летний россиянин забил 879-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги. До рекорда канадца Уэйна Гретцки (894 гола) осталось 15 голов.