Овечкин забил 871-й гол в НХЛ за карьеру

«Вашингтон» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты». На 16-й минуте второго периода счет стал 2:2.

Голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него это 18-я заброшенная шайба в этом сезоне. Всего у 39-летнего россиянина 28 (18+10) очков в 22 играх.

За свою карьеру в НХЛ Овечкин забил 871 гол, до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 23 шайбы.