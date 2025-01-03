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Сегодня, 04:33

Овечкин забил 871-й гол в НХЛ за карьеру

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты». На 16-й минуте второго периода счет стал 2:2.

Голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него это 18-я заброшенная шайба в этом сезоне. Всего у 39-летнего россиянина 28 (18+10) очков в 22 играх.

За свою карьеру в НХЛ Овечкин забил 871 гол, до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 23 шайбы.

Александр Овечкин
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ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 37 25 12 52
2 Нью-Джерси 41 24 17 51
3 Каролина 37 22 15 46
4 Питтсбург 39 17 22 39
5 Коламбус 38 16 22 38
6 Филадельфия 38 17 21 38
7 Айлендерс 38 14 24 35
8 Рейнджерс 36 16 20 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 38 23 15 48
2 Флорида 38 23 15 48
3 Бостон 39 20 19 44
4 Тампа-Бэй 34 20 14 42
5 Оттава 36 19 17 40
6 Монреаль 37 17 20 37
7 Детройт 37 15 22 34
8 Баффало 38 14 24 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 39 27 12 55
2 Миннесота 38 23 15 50
3 Колорадо 38 23 15 46
4 Даллас 36 22 14 45
5 Сент-Луис 39 18 21 40
6 Юта 37 16 21 38
7 Нэшвилл 38 11 27 29
8 Чикаго 38 12 26 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 37 25 12 53
2 Лос-Анджелес 37 22 15 49
3 Эдмонтон 37 22 15 47
4 Калгари 37 18 19 43
5 Ванкувер 36 17 19 42
6 Сиэтл 38 17 21 36
7 Анахайм 36 15 21 34
8 Сан-Хосе 40 11 29 28
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