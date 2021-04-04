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Овечкин забил 725-й гол за карьеру в НХЛ

4 апреля 2021, 23:18
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси». Шайба стала для него 725-й в чемпионатах НХЛ.

На данный момент Овечкин занимает 6-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

Чтобы сравняться с идущим пятым Марселем Дионном (731 гол), Овечкину осталось забросить 6 шайб.

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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