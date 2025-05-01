Овечкин забил 4-й гол в этом плей-офф НХЛ

«Вашингтон» открыл счет в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля».

На 10-й минуте российский нападающий Александр Овечкин реализовал большинство «Кэпиталз». Для 39-летнего россиянина эта шайба стала четвертой в Кубке Стэнли-2025.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 973 гола с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. До рекорда Уэйна Гретцки по этому показателю осталось 43 шайбы.