Овечкин забил 184-му вратарю в НХЛ и улучшил собственный рекорд

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

39-летний россиянин забил Джету Гривзу. Это 184-й вратарь в лиге, которому забросил шайбу Овечкин. Капитан столичной команды улучшил собственный рекорд по этому показателю.

У форварда 896 голов в лиге. Овечкин опередил Уэйна Гретцки (894) и улучшил свой снайперский рекорд регулярных чемпионатов НХЛ.