Овечкин забил 165-му вратарю в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

37-летний россиянин отметился дублем в ворота Спенсера Мартина. Таким образом, Овечкин забил 165-му вратаря в лиге — больше только у Яромира Ягра (178) и Патрика Марло (177).

Также Овечкин обогнал по этому показателю Марка Месье, который забивал 164 разным вратарям в НХЛ.