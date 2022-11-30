Овечкин за 6 минут оформил дубль в матче против «Ванкувера»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил вторую шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

На 12-й минуте встречи он удвоил преимущество своей команды. Для 37-летнего россиянина этот гол стал вторым в этой встрече и 13-м в текущем сезоне.

Всего на его счету теперь 793 гола за карьереу в североамериканской лиге.