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Овечкин взял реванш у Гретцки в NHL 20. Матч завершили досрочно

04:20
Александр Овечкин и Уэйн Гретцки. Фото Instagram
Александр Овечкин и Уэйн Гретцки. Фото Instagram
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин одержал победу в матче в NHL 20 против лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки. Россиянин в конце второго периода сделал счет 4:1, после чего стороны решили завершить игру досрочно. В первой встрече выиграл канадец (5:4 ОТ).

Это противостояние получило название «Великий против «Великой восьмерки». Во время трансляции на Twitch собирались пожертвования, которые пойдут на борьбу с коронавирусом. За 2 часа прямого эфира было собрано более 16,5 миллиона долларов.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 21 на 22 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 630 781 человек. Умерших — 183 772, выздоровевших — 716 738.

По данным Роспотребнадзора на день 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.

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