Овечкин выйдет в первом звене «Вашингтона» на стартовый матч нового сезона НХЛ

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Североамериканский журналист Том Гулитти представил звенья «Вашингтона» перед стартовым матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

Капитан столичной команды Александр Овечкин выйдет в первом звене, белорусский нападающий Алексей Протас — во втором, российский защитник Александр Алексеев — в третьем.

Матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси» пройдет 13 октября и начнется в 2:00 мск.