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Сегодня, 03:05

Овечкин выйдет в первом звене «Вашингтона» на матч с «Виннипегом», Кузнецов — во втором

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ примет «Виннипег».

Капитан столичного клуба Александр Овечкин выйдет в первом звене, форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов — во втором.

Матч «Вашингтон» — «Виннипег» пройдет сегодня, 24 декабря и начнется в 3.00 мск.

Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Виннипег Джетс
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31.12
1.01
24.12 03:00
Вашингтон – Виннипег
 - : -
24.12 03:00
Каролина – Филадельфия
 - : -
24.12 03:00
Нью-Джерси – Бостон
 - : -
24.12 03:30
Айлендерс – Флорида
 - : -
24.12 04:00
Нэшвилл – Колорадо
 - : -
24.12 04:00
Даллас – Монреаль
 - : -
24.12 04:30
Чикаго – Коламбус
 - : -
24.12 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 - : -
24.12 05:30
Аризона – Лос-Анджелес
 - : -
24.12 06:00
Вегас – Сент-Луис
 - : -
24.12 06:30
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 55
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

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Джейсон Робертсон

Даллас

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Линус Ульмарк

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Петр Кочетков

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