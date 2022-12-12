Овечкин выйдет в первом звене «Вашингтона» на матч с «Виннипегом», Кузнецов — во втором

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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встретится с «Виннипегом».

В составе «Кэпиталз» форвард Александр Овечкин выйдет в первом звене, форвард Евгений Кузнецов — во втором.

Матч «Виннипег» — «Вашингтон» пройдет сегодня и начнется в 3.00 (мск).