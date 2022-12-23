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Сегодня, 03:06

Овечкин выйдет в первом звене «Вашингтона» на матч с «Оттавой», Кузнецов и Орлов — во втором

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встретится с «Оттавой».

Капитан столичного клуба Александр Овечкин выйдет в первом звене, форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов — во втором. Защитник «Сенаторз» Никита Зайцев выйдет в первом звене.

Матч «Оттава» — «Вашингтон» пройдет сегодня, 23 декабря и начнется в 3.00 мск.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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НХЛ: «Оттава» — «Вашингтон», «Рейнджерс» — «Айлендерс» и другие матчи 22 и 23 декабря
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 32 20 12 46
2 Нью-Джерси 33 22 11 46
3 Питтсбург 32 19 13 42
4 Рейнджерс 34 18 16 41
5 Айлендерс 33 18 15 38
6 Вашингтон 34 17 17 38
7 Филадельфия 34 11 23 29
8 Коламбус 32 10 22 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 31 25 6 52
2 Торонто 34 21 13 48
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 34 15 19 34
7 Монреаль 33 15 18 33
8 Оттава 32 14 18 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 34 19 15 44
2 Виннипег 32 21 11 43
3 Миннесота 32 19 13 40
4 Колорадо 31 18 13 38
5 Сент-Луис 33 16 17 33
6 Нэшвилл 31 14 17 32
7 Аризона 31 10 21 25
8 Чикаго 31 7 24 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 23 12 47
2 Лос-Анджелес 35 18 17 41
3 Сиэтл 31 18 13 39
4 Эдмонтон 34 18 16 38
5 Калгари 33 15 18 36
6 Ванкувер 31 13 18 29
7 Сан-Хосе 34 10 24 26
8 Анахайм 34 9 25 21
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31.12
23.12 03:00
Бостон – Виннипег
 - : -
23.12 03:00
Оттава – Вашингтон
 - : -
23.12 03:00
Питтсбург – Каролина
 - : -
23.12 03:00
Рейнджерс – Айлендерс
- : -
23.12 06:00
Ванкувер – Сиэтл
 - : -
23.12 06:30
Лос-Анджелес – Калгари
 - : -
23.12 06:30
Сан-Хосе – Миннесота
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 65
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 55
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 29
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 34 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 22 1.89
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

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