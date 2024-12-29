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Сегодня, 02:52

Овечкин выйдет в первом звене «Вашингтона» на матч против «Торонто»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

39-летний россиянин выйдет в первом звене «Кэпиталз». Овечкин пропустил больше месяца после перелома малоберцовой кости, который он получил 19 ноября в игре с «Ютой».

В нынешнем сезоне Овечкин провел 18 матчей в НХЛ и набрал 25 (15+10) очков.

Матч пройдет 29 декабря и начнется в 3:00 по московскому времени.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 38 24 14 51
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 35 21 14 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 36 15 21 36
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 36 22 14 46
2 Флорида 37 22 15 46
3 Бостон 37 19 18 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 35 15 20 33
7 Детройт 35 13 22 30
8 Баффало 36 13 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 36 22 14 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 34 20 14 41
5 Юта 35 16 19 38
6 Сент-Луис 37 17 20 38
7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 36 12 24 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 24 11 51
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 34 17 17 41
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 33 13 20 30
8 Сан-Хосе 38 11 27 28
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Ванкувер – Сиэтл
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