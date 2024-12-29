Овечкин выйдет в первом звене «Вашингтона» на матч против «Торонто»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

39-летний россиянин выйдет в первом звене «Кэпиталз». Овечкин пропустил больше месяца после перелома малоберцовой кости, который он получил 19 ноября в игре с «Ютой».

В нынешнем сезоне Овечкин провел 18 матчей в НХЛ и набрал 25 (15+10) очков.

Матч пройдет 29 декабря и начнется в 3:00 по московскому времени.