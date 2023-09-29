Овечкин выступил переводчиком Мирошниченко после матча «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выступил переводчиком форварда Ивана Мирошниченко после предсезонного матча НХЛ с «Детройтом» (4:3).

Журналисты задали вопросы на английском, после чего Овечкин перевел их на русский язык для Мирошниченко.

«В первом периоде эмоции зашкаливали. Играть с такими людьми... Раньше я на них смотрел по телевизору, а Ови только задрафтовали, когда я родился», — сказал Мирошниченко.

В конце ответа 38-летний Овечкин пошутил: «Господи, как я стар».

Мирошниченко был выбран на драфте-2022 под 20-м номером. В мае 19-летний россиянин подписал с «Кэпиталз» контракт на три года.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом» (14 октября), а «Детройт» встретится с «Нью-Джерси» (13 октября).