Овечкин выступил переводчиком Мирошниченко после матча «Вашингтона»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выступил переводчиком форварда Ивана Мирошниченко после предсезонного матча НХЛ с «Детройтом» (4:3).
Журналисты задали вопросы на английском, после чего Овечкин перевел их на русский язык для Мирошниченко.
«В первом периоде эмоции зашкаливали. Играть с такими людьми... Раньше я на них смотрел по телевизору, а Ови только задрафтовали, когда я родился», — сказал Мирошниченко.
В конце ответа 38-летний Овечкин пошутил: «Господи, как я стар».
Мирошниченко был выбран на драфте-2022 под 20-м номером. В мае 19-летний россиянин подписал с «Кэпиталз» контракт на три года.
Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом» (14 октября), а «Детройт» встретится с «Нью-Джерси» (13 октября).
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|Вегас
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|Калгари
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|Сан-Хосе
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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Питтсбург – Чикаго
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Вегас – Сиэтл
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