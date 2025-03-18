Овечкин выставит свои клюшки и заброшенные шайбы в музее в Москве

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился планами выставить заброшенные за последние четыре сезона шайбы и свои клюшки в музее в Москве.

«Я помещу шайбы в музей, как и клюшки», — цитирует Овечкина The Washington Times.

39-летний россиянин давно планирует открыть свою коллекцию в личном музее в Москве. Овечкин собрал более 300 игровых клюшек действующих и бывших хоккеистов с их автографами, которые ему удалось заполучить за 20 лет в НХЛ.

На счету Овечкина 887 голов за карьеру в НХЛ. Российскому форварду осталось забросить 8 шайб, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).