7 августа, 22:13

Овечкин выставит клюшку, которой забросил рекордную в НХЛ шайбу, на финале OviCup

Руслан Минаев

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выставит клюшку, который забросил рекордную шайбу в НХЛ, на финале OviCup.

«У всех будет возможность с ней сфотографироваться. Поэтому до встречи», — сказал Овечкин на видео, опубликованном в Telegram-канале его команды.

Финал Кубка Александра Овечкина пройдет 9 августа на арене «Мытищи» им. В. И. Шалимова.

В сезоне-2024/25 российский форвард побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на счету Овечкина 897 голов в регулярках.

Александр Овечкин
Хоккей
  Xenosag

    про депутатство более чем очевидно

    09.08.2025

  SMdSH

    Надеюсь, что с этим "раритетом" фотографироваться мало кто будет. Ну, может пацаны только. Пацанам всегда все интересно, ибо дети. ) Чтобы Овца чуть-чуть понял, что тут не антиподия все-таки и в реальность вернулся. ) А то...клюшки выставлять, чтобы с ними фотографироваться...дичь.

    08.08.2025

  pupkin-221

    надо же - при жизни Овечкина в России уже Кубок проводят имени его ! Не осталось более достойных ? Почему не Кубок Третьяка, Фетисова или Харламова ? И почему-то в Штатах и Канаде не проводят Кубок Гретцки или Кубок Кросби. Видать Овечкин метит через год в депутаты Думы или министры спорта в России.

    07.08.2025

