Овечкин выставит клюшку, которой забросил рекордную в НХЛ шайбу, на финале OviCup

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выставит клюшку, который забросил рекордную шайбу в НХЛ, на финале OviCup.

«У всех будет возможность с ней сфотографироваться. Поэтому до встречи», — сказал Овечкин на видео, опубликованном в Telegram-канале его команды.

Финал Кубка Александра Овечкина пройдет 9 августа на арене «Мытищи» им. В. И. Шалимова.

В сезоне-2024/25 российский форвард побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на счету Овечкина 897 голов в регулярках.