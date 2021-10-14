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Овечкин о выходе на пятое место по голам в истории НХЛ: «Оказаться в списке лучших снайперов лиги — огромная честь»

Овечкин прокомментировал выход на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
06:34
Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон»
Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон»
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свой выход на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Я просто стараюсь делать свою работу. Если у меня есть шанс — стараюсь его использовать. Я просто наслаждаюсь моментом. Конечно, быть в списке лучших снайперов в истории НХЛ — огромная честь, но я стараюсь двигаться вперед от игры к игре», — сказал на пресс-конференции Овечкин.

Сегодня, 14 октября Овечкин отличился дублем в матче против «Рейнджерс» (5:1), теперь на счету россиянина 732 гола в НХЛ.

Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов в истории лиги, опередив Марселя Дионна, у которого 731 шайба. Рекорд по количеству голов в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894).

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика