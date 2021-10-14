Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свой выход на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Я просто стараюсь делать свою работу. Если у меня есть шанс — стараюсь его использовать. Я просто наслаждаюсь моментом. Конечно, быть в списке лучших снайперов в истории НХЛ — огромная честь, но я стараюсь двигаться вперед от игры к игре», — сказал на пресс-конференции Овечкин.

«The atmosphere is crazy. I think we all missing it the last couple years. It's a total different feeling when everybody cheering for you.»



Alex Ovechkin and Vitek Vanecek meet with the media after tonight's home opener at Capital One Arena.#CapsRangers pic.twitter.com/pQfmkAOoFG — Washington Capitals (@Capitals) October 14, 2021

Сегодня, 14 октября Овечкин отличился дублем в матче против «Рейнджерс» (5:1), теперь на счету россиянина 732 гола в НХЛ.

Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов в истории лиги, опередив Марселя Дионна, у которого 731 шайба. Рекорд по количеству голов в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894).