Овечкин: «Слышал высказывания Трампа. Приятно, когда знают тебя, откуда ты»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о нем.

«Да, я слышал высказывания Дональда Трампа о «Вашингтоне» и обо мне. Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты», — приводит слова хоккеиста Telegram-канал его команды.

Также россиянин добавил, что приглашение на инагурацию он не получал.

Американский лидер назвал 39-летнего нападающего великим игроком.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. За свою карьеру в лиге он забил 874 гола. Ему нужно забросить еще 21 шайбу, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки.