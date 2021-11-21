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Овечкин вышел на второе место в снайперской гонке НХЛ

09:45
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:0).

Таким образом, на счету 36-летнего россиянина стало 14 голов в 18 встречах. Овечкин вышел на второе место в снайперской гонке НХЛ, которое теперь делит с форвардом «Калгари» Эндрю Манджапане (14 голов в 18 играх).

Возглавляет гонку нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, забросивший 18 шайб в 17 матчах.

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Карен Саркисян все материалы автора
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика