Овечкин вышел на второе место в НХЛ по количеству голов в выездных матчах

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 8 марта отличился заброшенной шайбой в ворота «Филадельфии» (3:1) в матче регулярного сезона НХЛ.

Для российского форварда это 363-й гол на выезде, и по этому показателю он обошел бывшего канадского форварда Стива Айзермана, у которого гостевых шайб 362. Лидирует Уэйн Гретцки с показателем в 402 шайбы в выездных встречах.

.@ovi8 scoring to the sweet sound of boos ? pic.twitter.com/D6l3nQuUm6