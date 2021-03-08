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Овечкин вышел на второе место в НХЛ по количеству голов в выездных матчах

06:50
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 8 марта отличился заброшенной шайбой в ворота «Филадельфии» (3:1) в матче регулярного сезона НХЛ.

Для российского форварда это 363-й гол на выезде, и по этому показателю он обошел бывшего канадского форварда Стива Айзермана, у которого гостевых шайб 362. Лидирует Уэйн Гретцки с показателем в 402 шайбы в выездных встречах.

В нынешнем сезоне НХЛ в активе российского хоккеиста 20 сыгранных матчей и 18 (8+10) очков.

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