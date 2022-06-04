CapFriendly: Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по заработку

Нападающий «Вашингтона» Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по заработку

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по сумме заработанных денег, сообщает специализированный интернет-портал CapFriendly.

При этом, в учет брались только зарплаты хоккеистов и подписные бонусы при заключении контрактов, другие бонусы в этом рейтинге не учитывались.

36-летний форвард заработал 1372, миллиона долларов, что является вторым показателем в истории. Лидирует в этом списке нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, который заработал 138,3 миллиона долларов.

До сезона-2021/22 рекордсменом НХЛ по сумме заработанных денег был знаменитый чешский форвард Яромир Ягр — 128,1 миллиона долларов.

Еще один российский хоккеист, одноклубник Кросби Евгений Малкин, занимает в рейтинге пятое место (118,7).