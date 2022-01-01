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Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по очкам среди левых нападающих

12:58
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«Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» (3:1). Дублем в составе «Столичных» отметился Александр Овечкин.

Овечкин вышел на второе место по очкам в истории НХЛ среди левых нападающих. Теперь у 36-летнего россиянина 1370 набранных очков в карьере. Первое место в этом списке среди левых нападающих занимает Люк Робитайл.

Также Овечкин вышел на чистое первое место в НХЛ по количеству голов в большинстве — в матче с «Детройтом» он забросил 275-ю шайбу. Отметим, что лига дважды меняла протокол встречи после ее окончания: сначала изменив статус шайбы на «в равных составах», но потом снова записав ее «в большинстве».

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика