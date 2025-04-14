Овечкин вышел на второе место по голам в НХЛ в равных составах

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

Для 39-летнего россиянин этот гол стал 566-м в регулярных чемпионатах в равных составах. По этому показателю он сравнялся с Горди Хоу и вышел на второе место в истории лиги.

Рекордсменом по голам в равных составах является Уэйн Гретцки, на счету которого 617 шайб.