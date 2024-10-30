Овечкин вышел на второе место по числу голов в ворота «Рейнджерс» в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

39-летний россиянин забил в ворота ньюйоркцев 43 гола за всю карьеру. Овечкин сравнялся с Майком Босси и делит с ним второе место по числу заброшенных шайб в ворота «Рейнджерс» за историю НХЛ.

Рекорд по числу голов в ворота «Рейнджерс» принадлежит бывшему нападающему «Питтсбурга» Марио Лемье (61).