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Овечкин вышел на третье место в снайперской гонке НХЛ

03:50
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«Вашингтон» принимает «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0, после первого периода). На 18-й минуте большинство реализовал капитан хозяев Александр Овечкин. Также он отличился в середине периода. На счету россиянина 28 голов, он вышел на третье место в снайперской гонке. Больше него забили только форвард «Бостона» Давид Пастрняк (35) и нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс (31).

Овечкин набрал 44 (28+16) очка в 47 матчах.

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