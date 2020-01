Овечкин вышел на третье место в снайперской гонке НХЛ

«Вашингтон» принимает «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0, после первого периода). На 18-й минуте большинство реализовал капитан хозяев Александр Овечкин. Также он отличился в середине периода. На счету россиянина 28 голов, он вышел на третье место в снайперской гонке. Больше него забили только форвард «Бостона» Давид Пастрняк (35) и нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс (31).

Alex Ovechkin scores again on the powerplay. Career goal no. 686. pic.twitter.com/oOOxR1KvYa