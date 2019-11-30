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Овечкин вышел на третье место в НХЛ по количеству бросков в створ ворот

08:46
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поднялся на третье место по количеству бросков в створ ворот за историю НХЛ. Это произошло после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй» (4:3 ОТ). В этой игре россиянин забросил одну шайбу.

В матче с «Тампой» россиянин сделал семь бросков в створ ворот. Теперь у него в активе 5365 точных бросков в 1111 матчах. По этому показателю он третий в лиге за всю историю. Лидирует Рэй Бурк — 6209 бросков в 1612 матчах. У Яромира Ягра 5637 бросков в 1733 матчах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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