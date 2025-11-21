Овечкин вышел на третье место в НХЛ по хет-трикам в выездных матчах

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» оформил свой 17-й в карьере хет-трик в выездной игре НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, 40-летний россиянин сравнялся по этому показателю с канадским нападающим Марселем Дионном и делит с ним третье место. Впереди — канадские форварды Уэйн Гретцки и Марио Лемье, у которых по 19 хет-триков в выездных матчах НХЛ.

В сезоне-2025/26 Овечкин в 21 матче набрал 20 (10+10) очков.