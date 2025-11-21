Хоккей
Сегодня, 07:16

Овечкин вышел на третье место в НХЛ по хет-трикам в выездных матчах

Павел Лопатко

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» оформил свой 17-й в карьере хет-трик в выездной игре НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, 40-летний россиянин сравнялся по этому показателю с канадским нападающим Марселем Дионном и делит с ним третье место. Впереди — канадские форварды Уэйн Гретцки и Марио Лемье, у которых по 19 хет-триков в выездных матчах НХЛ.

В сезоне-2025/26 Овечкин в 21 матче набрал 20 (10+10) очков.

Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Марио Лемье
«Монреаль» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 20 13 7 28
2 Нью-Джерси 20 13 7 27
3 Айлендерс 21 12 9 26
4 Питтсбург 19 10 9 24
5 Вашингтон 21 11 10 24
6 Коламбус 21 11 10 24
7 Филадельфия 19 10 9 23
8 Рейнджерс 21 10 11 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 21 12 9 25
2 Тампа-Бэй 20 11 9 24
3 Бостон 22 12 10 24
4 Флорида 20 11 9 23
5 Монреаль 20 10 10 23
6 Оттава 19 9 10 22
7 Торонто 21 9 12 21
8 Баффало 20 7 13 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 19 13 6 31
2 Даллас 20 12 8 27
3 Виннипег 19 12 7 24
4 Чикаго 20 10 10 24
5 Миннесота 21 10 11 24
6 Юта 20 10 10 23
7 Сент-Луис 21 6 15 18
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 20 13 7 27
2 Сиэтл 20 10 10 25
3 Вегас 19 9 10 24
4 Лос-Анджелес 20 10 10 24
5 Эдмонтон 23 9 14 23
6 Сан-Хосе 20 9 11 21
7 Ванкувер 21 9 12 20
8 Калгари 22 6 16 15
